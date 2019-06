Diebe haben es auf BMW abgesehen

Oftersheim/Schwetzingen.Insgesamt sieben Anzeigen sind bei der Polizei eingegangen, weil Unbekannte in Oftersheim und Schwetzingen Lenkräder und in einem Fall die Tachoeinheit aus geparkten BMW gestohlen haben. An allen Fahrzeugen schlugen sie jeweils eine der Scheiben ein und waren so in den Innenraum gelangt. Der Ausbau sei fachmännisch gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Die betroffenen Fahrzeuge waren zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Oftersheim in der Käthe-Kollwitz-Straße, Astrid-Lindgren-Straße, Luise-Rinser-Straße und in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. In der Sternallee in Schwetzingen hatten es die Unbekannten gleich auf drei Autos abgesehen. Der geschätzte Schaden beläuft sich jeweils auf rund 5000 Euro. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Tatzusammenhang besteht, teilen die Ermittler mit. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.06.2019