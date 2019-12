Diebstahl aus Baucontainer

Oftersheim.Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 30. November, 13 Uhr, bis Montag, 2. Dezember, 7 Uhr, Zugang zu einem Baucontainer in der Eichendorffstraße und entwendeten diverse Baumaschinen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte Samstagmittag noch versucht, den Baucontainer vor dem Eindringen zu sichern. Hierzu hatte er einen zwei Tonnen schweren Betonstein vor die Tür gestellt. Als der Mitarbeiter am Montagmorgen zu der Baustelle zurückkehrte, stellte er fest, dass die Tür des Containers verbogen und geöffnet war. Die Einbrecher haben mehrere Baumaschinen im Wert von rund 10 000 Euro entwendet.

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die Ermittlungen und bittet nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Nummer 06202/28 80 zu melden. pol

