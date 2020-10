Diese Kürbisse machen gute Laune

Oftersheim.Die orangefarbenen Kugeln sind ein echter Blickfang. Landwirt Klaus Seitz bietet die lustig bemalten Kürbisköpfe, teils mit guten Wünschen versehen, im Eingangsbereich seines Hofes in der Heidelberger Straße an. Doch nicht nur als Dekorationsgegenstände eignen sich die Pflanzen. Besonders beliebt sind sie ja seit einigen Jahren an Halloween. Sie sind – in verschiedenen Sorten – auch Basis für Suppen, Kuchen oder Pastasoßen.

Da Kürbisse Früchte sind, zählen sie botanisch gesehen also zum Obst. Sie wachsen jedoch an einer einjährigen Pflanze, wodurch sie wiederum dem Gemüse zuzuordnen sind. Aufgrund der nicht eindeutigen Zuordnung hat man sich für jene Pflanzen – wie auch Zucchini, Gurken, Melonen, Paprika, Tomaten und Auberginen – auf den Begriff Fruchtgemüse geeinigt.

Und wenn die Saison vorbei ist und Klaus Seitz immer noch Kürbisse übrig hat, profitiert der Förderkreis Wildgehege – genauer gesagt die Tiere in den Gehegen – von einer leckeren Abwechslung. az/zg

