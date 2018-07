Diese Show ist richtig heiß

Anzeige

Oftersheim.Alle Anhänger mittelalterlichen Treibens kommen beim Ortsmittefest am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juli, auf ihre Kosten. Ein großes Mittelalterlager lockt die Besucher in den Gemeindepark. Händler erwarten dort die Menschen, die sich für das Leben in vergangenen Zeiten interessieren. Marketender bieten unter anderem Besteckschmuck feil, aber auch Tand und Gewand, Korbwaren, historische Waffen und vieles mehr, was das Herz des Mittelalter-Fans begehrt.

Aber auch auf zahlreiche Präsentationen darf sich das Publikum freuen. Zu den Attraktionen an beiden Tagen gehören unter anderem orientalische Tänze, Schmiedevorführungen und Darbietungen von Spielleuten. Am Samstag um 21 Uhr wird eine spektakuläre Feuershow das Gelände erleuchten.

Spiele zum Mitmachen

Selbstverständlich werden die Gäste, die durch das Lager flanieren, in das bunte Treiben eingebunden. Sie können sich an Lagerspielen beteiligen. Unter anderem werden Nagelspiele mit einer Axt angeboten oder Bogenschießen für Kinder. Und ganz Mutige dürfen einen Drachen mit einem Ball füttern.