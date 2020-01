Dieses Luxushaus ist definitiv unverkäuflich

Oftersheim.Das exklusive Traumhaus liegt direkt am Meer. Es verfügt über liebevoll durchdachte Extras wie eine Dachterrasse, die zum Sonnenbaden einlädt, einen komfortablen Aussichtsturm mit einem traumhaften Weitblick, eine Bootsanlegestelle mit angeschlossener Tankstelle und Werkstatt. Entworfen und gebaut wurde die Luxusimmobilie von den Schmidts, Sohn Oskar (bald vier Jahre) und Papa Christian (39). Und das Beste: Die Luxusimmobilie steht mitten in Oftersheim, im Wohngebiet Nordwest.

Geht nicht? Geht doch. Aber es gibt einen Haken: Das Haus ist absolut unverkäuflich und befindet sich auch schon wieder im Umbau. Es besteht aus ganz vielen bunten Lego-Steinen – so vielen, dass Oskar aufgehört hat zu zählen. Manche stammen sogar noch aus den Kindertagen von Papa Christian. Der hat bis heute seine Leidenschaft für die bunten, unverwüstlichen Plastiksteine beibehalten und sie offenbar an die nächste Generation weitergegeben: An Oskar und an den Jüngsten, den zweijährigen Theo, der bei der Konstruktion ebenfalls kräftig mitmischte.

Erste Hürde genommen

Video Lokales Das Pirateninsel-Hotel im Legoland - 02:22 Einen Aufenthalt noch vor dem offiziellen Saisonstart im Pirateninsel-Hotel im Legoland Deutschland Resort in Günzburg gibt es bei der Familien-Challenge zu gewinnen. (Quelle: Legoland) Einen Aufenthalt noch vor dem offiziellen Saisonstart im Pirateninsel-Hotel im Legoland Deutschland Resort in Günzburg gibt es bei der Familien-Challenge zu gewinnen. (Quelle: Legoland)

Mit ihrem Traumhaus haben die Schmidts an einem Wettbewerb teilgenommen, den das Legoland Deutschland Resort ausgelobt hat. Die Bemühungen wurden belohnt, die erste Hürde haben die talentierten Nachwuchs-Planer genommen. Unter allen Einsendungen hat Legoland eine Vorauswahl getroffen. Und zu den 100 Besten gehört auch die Oftersheimer Familie, die somit in Runde zwei einzieht.

Dass der architektonische Entwurf des Anwesens jemals das Licht der Welt erblickte, ist Mama Ulrike zu verdanken. Die hat nämlich am 30. Dezember in unserer Zeitung von dem Wettbewerb unter dem Motto „Baut eure Traumunterkunft aus Lego-Steinen“ gelesen. „Ich habe den Artikel meinen Jungs gezeigt“, erzählt sie schmunzelnd – auch von ihrem Hintergedanken: „Wenn sie mit dem Projekt beschäftigt sind, bedeutet das auch für mich Extrazeit.“

Oskar, Theo und Christian waren gleich begeistert. Die Lego-Steine sind ohnehin immer greifbar, als Grundstück stellte der Papa sein Büro zur Verfügung. Dort entstehen ständig neue Objekte, beispielsweise ein großes Schiff, mit einem interessanten Innenleben, das Oskar stolz vorführt – und eben das Traumhaus. Dafür haben die über 30 Jahre alten Lego-Steine aus Christian Schmidts Kindheit genauso Verwendung gefunden wie die furchteinflößende Totenkopfflagge, die eigentlich zu einem Piratenschiff aus Oskars Besitz gehört.

Und beim näheren Betrachten erkennt man viele witzige Kleinigkeiten: Hier wird ein Fisch gegrillt, dort befüllt ein Mann an der Tankstelle gerade das Boot, um das hungrige Haie gefährlich ihre Runden ziehen. Davon unbeeindruckt sitzt auf der Dachterrasse eine fröhliche Gesellschaft, die sich am gedeckten Tisch vergnügt. Umsäumt wird das Grundstück von Blumen und Palmen, kleine Brücken verbinden die Gebäudeteile. Details wie ein Fernglas, Taucherflaschen, der Briefkasten, der Computertisch fügen sich harmonisch in die Szenerie harmonisch ein und der Betrachter wünscht sich, Teil des Ganzen zu werden – ebenso wie die vielen Gäste, die sich dort tummeln und ganz offensichtlich wohlfühlen.

„Bei dem Wettbewerb ging es in erster Linie um Fantasie. Darum, sein individuelles Traumhaus aus Lego-Steinen zu entwerfen“, erklärt Ulrike Schmidt. „Es ging nicht darum, eines der Sets nach Anleitung nachzubauen.“ In dem Oftersheimer Planungsbüro bildete ein Grundstück den Ausgangspunkt für weitere Ideen. Die realisierte Papa Christian, wenn Oskar ein neues Teil brachte. Auch Theo hat mitgeholfen. Und ich freue mich über das Ergebnis“, ist die einzige Frau im Haus stolz auf ihre kreativen Männer.

So unterstützen Sie die Schmidts

Wenn Sie die die Familie Schmidt auf ihrem weiteren Weg unterstützen möchten, können Sie noch bis Sonntag, 26. Januar, auf der Homepage vom Legoland Ihre Stimme abgeben. Die 20 Teams mit den meisten Stimmen ziehen in die nächste Runde ein, wo dann ein neues Baumotto und ein vier Kilo schweres Lego-Steinepaket warten. Einsendungen aus dieser Runde werden ebenfalls zur Abstimmung auf der Legoland-Webseite vorgestellt. Die fünf Teilnehmer mit den meisten Stimmen aus der zweiten Runde gewinnen einen exklusiven Familien-Aufenthalt von Freitag bis Samstag, 27. bis 28. März, im Legoland-Pirateninsel-Hotel, den es nicht zu buchen gibt.

Und am nächsten Tag, dem ersten Tag der neuen Saison, dürfen die Gewinner viele abenteuerreiche Stunden in dem beliebten Freizeitpark im bayerischen Günzburg verbringen. Das wäre nachträglich ein unvergessliches Geschenk für Oskar, der in wenigen Tagen seinen vierten Geburtstag feiert. Auf seinem Wunschzettel ganz oben, das hat er unserer Zeitung verraten, steht ein Raumschiff – natürlich von Lego.

Info: Und hier geht’s zur Abstimmung: www.legoland.de/zusaetzliche-aktivitaeten/familien-challenge/ Das Traumhaus der Familie Schmidt steht zur Wahl unter „49 – Team LEGO-Schmidts“. Dort gibt’s Detailaufnahmen. Ein Video vom Pirateninsel-Hotel im Legoland gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.01.2020