Dietl-Faude: Parkraumkonzept im Ortskern drängt

Oftersheim.Bei den Anfragen in der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD) wissen, ob die Grundbucheinsichtsstelle in Schwetzingen keine Unterschriftbeglaubigungen mehr leisten würde. Das sei ihr berichtet worden. Antragsteller würden an einen Notar verwiesen. Das entspräche nicht dem Beschluss des Gemeinderats. Die Verwaltung will das bis zur nächsten Sitzung prüfen.

Kerstin Schnabel (FWV) berichtete von „enttäuschten Eltern“, die mit der reduzierten Ganztagsbetreuung in den Kitas nicht zufrieden seien: „Weniger Leistung, aber gleicher Beitrag.“ Die Verwaltung sollte doch eine verträgliche Lösung anbieten. Hauptamtsleiter Jens Volpp konnte den Unmut der Eltern wegen der Corona-bedingt reduzierten Öffnungszeiten verstehen. „Wir sind in dem Segment aber korrekt unterwegs, auch bei der Stundenreduzierung“, sagte Volpp. Nächste Woche wolle man sich mit den Leitungskräften der Kitas zusammensetzen, dann sei auch der Bürgermeister dabei.

Michael Seidling (FWV) fragte, ob man am Startpunkt des Trimm-dich-Parcours beim Tennisclub vielleicht einen Fahrradständer installieren könne, damit Fitness-Nutzer dort ihre Räder sicher anschließen könnten. Das müsste doch finanziell machbar sein. Bauamtsleiter Ernst Meißner will das prüfen.

Im November Thema

Annette Dietl-Faude (CDU) verwies auf einen Vor-Ort-Termin wegen des Parkproblems in der Leopoldstraße. Die Gemeinde brauche für den Ortskern dringend ein Parkraumkonzept, der Gemeinderat müsse sich schnellstens mit dem Thema befassen. „Im Ort liegen viele verkehrstechnische Dinge brach“, monierte die Gemeinderätin und wollte wissen, ob der Lärmaktionsplan in der Mache sei. Jens Volpp bestätigte, dass Feuerwehr und AVR in der Leopoldstraße nicht mehr durchgekommen seien. Eigentlich hätten Verkehrskonzept und Lärmaktionsplan Themen in dieser Sitzung sein sollen, erklärte der Hauptamtsleiter. Ein Vertreter von BS Ingenieure habe aber nicht kommen können. In der Sitzung am Dienstag, 10. November, dürfte das Thema auf der Tagesordnung stehen. Bürgermeister-Stellvertreter Roland Seidel ergänzte, das Anliegen habe höchste Priorität.

Patrick Alberti (Grüne) ging auf den Vandalismus auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule ein. Der Hausmeister hatte beim morgendlichen Aufräumen unzählige Schnapsflaschen gefunden (wir berichteten). Er sei von Anwohnern angesprochen worden, so Alberti. Bis in die späten Abendstunden würden Jugendliche auf dem Areal lärmen. Die Polizei sei mehrfach vor Ort gewesen. Ob denn der kommunale Ordnungsdienst nicht mal abends oder am Wochenende nachschauen könnte, wollte Alberti wissen. Volpp erklärte, dass sich die Haushaltskommission am Dienstag, 3. November, mit dem Thema mobile Jugendarbeit beschäftigen wird. Der Ordnungsdienst sei wegen Corona voll ausgelastet: „Die können keine zusätzlichen Schichten mehr schieben.“

Schilder zu Rauchverbot

Gemeinderätin Simone Rehberger (Grüne) meinte, die Spielplätze der Gemeinde sollten mit Rauchverbot-Schildern ausgestattet werden. Das Rauchverbot war mit einer Spielplatzsatzung im Januar beschlossen worden. Mit den Schildern könne man ein zusätzliches Zeichen setzen. Die Grünen würden dazu einen Antrag stellen. Jens Rüttinger (SPD) fragte nach den Gesprächen zum Pachtvertrag zwischen dem Landesbetrieb Forst BW und der SGO. Da sei noch nicht alles geklärt. Ein abgeschlossener Vertrag sei ja Voraussetzung für eine Förderung des Vereins, wollte Rüttinger wissen: „Passiert da dieses Jahr noch was?“

Rechnungsamtsleiterin Sylvia Fassott-Schneider antwortete, dass der Vertrag vorliege. Die Rechtsaufsichtsbehörde habe aber einen bestimmten Passus noch nicht genehmigt. Das Problem sei also die Vertragsgestaltung, „an der der Forst so festhalten möchte“.

Silke Seidemann (FWV) fragte für eine Bürgerin, warum morgens im Rose-Saal kein Sport möglich sei, wenn am Abend zuvor eine Veranstaltung gewesen sei. Jens Volpp erklärte, dass der Saal aufgeräumt und desinfiziert werden müsse. Das finde immer vormittags statt. vw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020