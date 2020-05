Digitales Angebot für die Schule

Oftersheim.Ab sofort gibt es in der Gemeindebücherei ein neues Angebot für Schüler und Lehrer: Der Wissens- und Bildungsanbieter Brockhaus stellt seine Online-Lernhilfe Schülertraining kostenfrei bis Ende Mai zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Angebot erschließen sich Schüler der Klassen 5 bis 10 in einer sicheren, werbefreien Lernwelt den Schulstoff in spannenden Lernmodulen selbst. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können sie jederzeit von zu Hause aus auf das Angebot zugreifen.

Das Brockhaus Schülertraining für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik hilft Schülern beim Verstehen von Unterrichtsinhalten, Schließen von Wissenslücken und Vertiefung von bereits erlerntem Stoff. Schüler wählen in dem digitalem Nachhilfeangebot ihr Wunschfach und -thema aus und nach einer kurzen Einführung stehen ihnen abwechslungsreiche, interaktive Übungen zur Verfügung. Das Brockhaus Schülertraining fördert neben dem Umgang mit dem Internet auch Lesekompetenzen, Textverständnis und eigenständiges Arbeiten.

Training kann sofort losgehen

Das Brockhaus Schülertraining kann ab sofort über den Webopac der Gemeindebücherei aufgerufen werden. Dafür muss der Suchbegriff in den Brockhaus-Suchschlitz eingegeben werden. Auf der Anmeldemaske können sich Nutzer dann mit Gemeindebücherei Oftersheim, der Ausweisnummer und dem Passwort des Ausweises anmelden. zg

Info: Mehr Infos gibt’s unter www.bibliotheken.kivbf.de/oftersheim

