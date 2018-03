Anzeige

Oftersheim.Der Heimat- und Kulturkreis (HuKO) lädt zu einem Dorfabend am Sonntag, 15. April, 17 Uhr, im Rose-Saal. Stand bei den vorangegangenen Terminen dieser beliebten Veranstaltungsreihe mehr der visuelle Aspekt in Form von Film und Bild verschiedenster Ereignisse im Fokus, dreht sich dieses Mal alles um die „Schbrooch“, heißt es in einer Mitteilung des HuKO.

Unter dem Titel „Mundarten rings um die Schwetzinger Hardt“ geben sich mehrere Vertreter des hiesigen Dialekts dies- und jenseits des Hardtwaldes ein Stelldichein bei einem ebenso abwechslungsreichen wie humorvollen Programm.

Barbara Kießling liest Margot Doll

Margot Doll, ein Schwetzinger Urgestein, ist auch in der Hardtgemeinde längst keine Unbekannte mehr. In ihren Büchern wie zum Beispiel „Schloßgaadeschbaziergong“ oder „Schwetzinger Hochzischgschischde“ bringt sie mit ihrer „Kurpälzer Gosch“, aber auch mit feinsinnigem Humor, immer wieder die Liebe zu ihrer Heimatstadt zum Ausdruck. Aus Termingründen wird sie persönlich nicht auftreten können, stattdessen rezitiert Barbara Kießling, Spielleiterin der „Kurpfälzer Bühne“, aus dem Werk.