Drei Bands – drei Premieren

Anzeige

Oftersheim.Nur wenige Tage vor Ostern – am Freitag, 16. März – gibt es im Jugendzentrum (Juz) einmal mehr ein tolles Rockkonzert mit drei Bands – alle drei stammen aus Walldorf und sind sogar miteinander befreundet, alle drei treten zum ersten Mal in Oftersheim auf.

„Commerzpunk“: Die Gruppe ist aus der Band „Sinus“ entstanden. Musikalisch sind „Commerzpunk“ dem klassischen Deutschpunk zuzuordnen, die Texte der Lieder reichen von frech-naiv und humorvoll bis sozialkritisch ironisch und ernst“, schreibt die Band auf Facebook – am Bandnamen könne man das ja auch sehr leicht erkennen. Sie werden die Hauptband des Abends sein, stehen hier doch schon wahre Punkrock-Veteranen auf der Bühne des Jugendzentrums.

„Flashcakes“: Sie spielen sowohl eigene als auch Coverstücke. Die „Flashcakes“ haben sich 2013 als Schülerband am Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch gegründet und spielen Coversongs, die in die Punkrock-Pop-Richtung gehen. Aber auch eigene Stücke hat die Band auf ihrem ersten Album „Kuchengeschmack“ aufgenommen, das am vergangenen Wochenende im „Rock und Pop Club“ in Wiesloch veröffentlicht wurde.