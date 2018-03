Anzeige

Oftersheim.In seiner Sitzung am Dienstag, 20. März, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses beschließt der Gemeinderat die Neuverpachtung des Jagdbezirks zum 1. April. Der aktuelle Kontrakt läuft aus, die Pachtzeit war auf neun Jahre festgelegt. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist gingen drei Bewerbungen ein. Die Jagdgenossenschaftsversammlung, die Ende Februar in Oftersheim getagt hat, stimmte allen drei Kandidaten zu, nachdem diese sich vorgestellt hatten.

Im zweiten Tagesordnungspunkt geht es um die Anbringung einer 1,95 Quadratmeter großen Werbeanlage an einem Gebäude im Hardtwaldring 124. Weil sich das Grundstück außerhalb des Geltungsbereiches der Satzung über Werbeanlagen befindet und der dort gültige Bebauungsplan nichts darüber aussagt, finden gesetzliche Regelungen der Landesbauordnung Berücksichtigung. Und die besagen: Werbeanlagen, die eine Größe von einem Quadratmeter überschreiten, bedürfen einer baurechtlichen Genehmigung.

In Anlehnung an die Werbesatzung der Gemeinde Oftersheim würde sich eine Werbeanlage bis zu einer Größe von 2,5 Quadratmetern städtebaulich einfügen. Die beantragte Anlage entspricht dem also.