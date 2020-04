In meinem Gespräch mit unterschiedlichen Familien sind mir einige ungleich verteilte Herausforderungen aufgefallen. Ein Beispiel: Wieso stimmen sich die weiterführenden Schulen in der Region, die ihren Schülern denselben Stoff vermitteln wollen, nicht ab? Die einen bekommen Wochenpläne und können selbst einteilen, welche Aufgaben sie wann bearbeiten – Hauptsache, am Ende der Woche ist alles erledigt. Das kommt auch Eltern im Homeoffice zugute, die die Betreuung der Kinder auf diese Weise etwas mehr nach ihrem eigenen Job ausrichten können. So kann eine Familie eigene kreative Lösungen finden, mit der Situation umzugehen.

Andere hingegen müssen die Schulstunden genauso absolvieren wie immer – nur eben von zuhause aus und ohne Lehrer. Da sitzen Mama oder Papa ebenfalls von der ersten bis zur (im besten Fall) sechsten Stunde daneben und haben in der Zeit kaum Möglichkeiten, selbst zu arbeiten. Und dann sollen sie noch ihre Kinder und sich selbst gut durch die Krise bringen, trotz immer größer werdender Sorge um den eigenen Job. Da wäre etwas mehr Hilfe angebracht – auch von Seiten der Schulen, die ihre Schulstundenstruktur beibehalten wollen, Eltern aber währenddessen alleine lassen. Und so hat eine Alleinerziehende als Mutter, Ersatzlehrerin und Arbeitnehmerin ganz plötzlich drei Vollzeitjobs.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020