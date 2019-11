Durch Weinberge gewandert

Oftersheim.Tour-Managerin Gabi Rückert hatte sich wieder einen sonnigen Wandertag für die Tour des Tennisclubs ausgesucht. So fuhren 18 TCOler mit der Bahn in die Pfalz. Überrascht waren alle von dem Städtchen Mußbach mit schönen alten Häusern. Von dort ging es durch die Weinberge – mit leichten Verlusten für die Winzer – entlang der Waldgrenze auf dem „Pfalz-Weinsteig“, vorbei an Gimmeldingen Richtung Königsbach.

Von dort wanderte die Gruppe nach dem Esssen Richtung Deidesheim, wo eine Weinprobe wartete. Insgesamt waren die TCO-Wanderer zehn Kilometer unterwegs, bis es wieder zurück nach Oftersheim ging. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019