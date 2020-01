Durchs Fenster: Einbruch in Peter-Gieser-Kindergarten

Oftersheim.Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag, 14. Januar, 18 Uhr, und Mittwoch, 15. Januar, kurz nach 7 Uhr, in den Peter-Gieser-Kindergarten In den Seegärten ein.

Die Unbekannten kletterten zunächst vermutlich über einen Zaun, gelangten so in den Garten des Kindergartens und machten sich anschließend gewaltsam an einem Fenster zu schaffen, teilt die Polizei mit. Durch dieses Fenster drangen sie ins Innere ein und durchsuchten sämtliche Räume.

Zudem brachen sie einen Schrank auf, ließen aus diesem aber nichts mitgehen.

Im Anschluss haben sie auf demselben Weg, wie sie hereingekommen waren, wieder die Flucht ergriffen. Entwendet haben die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen wohl nichts. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020