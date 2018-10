E-Sportler bekommen Besuch aus China

Oftersheim.Es hat sich bis nach Asien herumgesprochen: Seit 2016 betreibt der TSV 1895 Oftersheim seine E-Sport-Abteilung „eSport-Rhein-Neckar“ und hat damit schon einige Erfolge erzielt. Um das Angebot besser kennenzulernen, kam in dieser Woche eine chinesische Delegation in die Gemeinde, um mit dem TSV-Vorsitzenden Dr. Markus Lauff, dem E-Sport-Abteilungsleiter Jonas Stratmann und Bürgermeister Jens Geiß ins Gespräch zu kommen.

Die Herren Hongyi Zou (Präsident der Internet Access Service Association of China, Jiangsu Province), Qiao Zuo vom Dachverband der chinesischen Internet-Branche und Unternehmensberater Zhe Wang waren an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Die chinesische Vereinigung für Internetzugang Service koordiniert die E-Sport Aktivitäten auf nationaler Ebene in China.

Ganz neuer Bereich erschlossen

Bürgermeister Jens Geiß weiß das neue Angebot zu schätzen: „Für uns als Gemeinde ist es sehr interessant, denn da ist ein komplett neuer Bereich erschlossen. Früher herrschte ja das Klischee, dass sich jugendliche Zocker in ihren Zimmern einschließen und nicht mehr ansprechbar sind beim Computerspielen. Durch E-Sport ist eine Begegnung möglich.“ Das kann Jonas Stratmann nur bestätigen: „Bei uns kommen Jugendliche und junge Erwachsene zusammen, durch E-Sport ist also ein Austausch möglich, es wird gemeinsam Sport getrieben.“

Dr. Markus Lauff ergänzt: „Und zwar unabhängig von der Herkunft und der Schulbildung. Die E-Sportler daddeln nicht nur, sie trainieren richtig.“

Neben dem Breiten- und Wettkampfsport sieht der TSV auch neue Chancen des E-Sports für den Gesundheitssport. Mit Hilfe der Technik könne man das Training gezielt an die Möglichkeiten der Teilnehmer anpassen. Neben den gesundheitsfördernden Zielen, wie der Steigerung der Mobilität, werden ganz nebenbei auch soziale Aspekte der Integration unterstützt. Und das soll offensichtlich auch als Vorbild für China dienen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018