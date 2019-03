„Eberhard“ zeigt sich relativ gnädig

Oftersheim/Region.Sturm „Eberhard“ hielt am Sonntag die Region in Atem, die Feuerwehren fuhren Einsatz um Einsatz wie in Brühl (wir berichteten gestern). Aber auch andere Gemeinden wurden mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen, wie die vorläufige Bilanz zeigt.

In Oftersheim rückten 28 Männer und Frauen zu 13 Alarmierungen aus. Hauptsächlich ging es dabei um die Beseitigung umgestürzter

...