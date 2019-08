Edle Tropfen und Kürbisspezialitäten

Oftersheim.Zu seinem Weinfest lädt der Obst- und Gartenbauverein am Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr auf das vereinseigene Gelände am Oberen Wald ein. Neben einer großen Auswahl an Weinen – wie es der Name des Festes schon verspricht – aber auch an verschiedenen anderen Getränken bietet die Gärtnerküche deftige und kulinarische Genüsse. Auf der Speisekarte darf ein Kürbis-Flammkuchen genauso wenig fehlen wie das selbst gemachte Kürbissüppchen mit Kürbisbrötchen.

Doch die zumeist orangefarbenen Exemplare, die sowohl die Kriterien für Obst als auch für Gemüse erfüllen, findet man beim Weinfest nicht nur auf dem Teller. Sie stehen auch im Mittelpunkt eines Wettbewerbs: Pünktlich um 12 Uhr werden die Gärtner gebeten, ihre Kürbisse zum Wiegen zu bringen. Der Züchter mit dem schwersten Exemplar wird dann zum Kürbiskönig – oder zur Kürbiskönigin – gekrönt.

Ein Zelt steht bereit, damit die Besucher auch bei schlechtem Wetter feiern können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.08.2019