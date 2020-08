Egoismus um 1.30 Uhr

Fehlalarme gehören einfach dazu. Das habe ich in der Freiwilligen Feuerwehr schnell gelernt – und gleichzeitig darf man nie von einer falschen Alarmierung ausgehen. Da wird in die Einsatzkleidung geschlüpft, Atemschutz aufgesetzt und mit Blaulicht und Sirene losgedüst. Stellt man vor Ort fest, dass die Brandmeldeanlage wegen eines Defektes ausgelöst hat, wird der Einsatz eben für beendet erklärt und es geht zurück zur Wache. Auch aufmerksamen Bürgern, die einen Brand gesehen haben wollen, obwohl es nur die Nachbarn waren, die ihren Kamin anheizen, kann man nichts vorwerfen. Sie machen sich Sorgen und handeln in dem Fall absolut richtig – „lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig“, wie Rüdiger Laser es ausdrückt. Was ich allerdings absolut nicht verstehen kann, sind Menschen, die den Notruf wählen, weil sie einfach mal schauen wollen, wie lange die Feuerwehr zur Einsatzstelle braucht. Erst kürzlich gab es in Brühl so einen Fall. Ein anonymer Anrufer meldete um 1.30 Uhr nachts eine Rauchentwicklung. Rund 20 Kameraden – darunter auch ich – sind direkt zur Wache gefahren. Vor Ort suchten wir die Gegend ab, konnten aber weder das Feuer noch den Anrufer finden. Das Fazit: Da hat wohl jemand böswillig einen Fehlalarm ausgelöst. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern einfach egoistisch und gefährlich. Denn in der Zeit, in der die Feuerwehr dem Fehlalarm nachgeht, fehlt an andere Stelle ihre Hilfe.

