Ehrennadel für Rettungsschwimmerin

Oftersheim.Zu einer kleinen aber feinen Ehrungsfeier bat Bürgermeister Helmut Baust Birgit Spiegel und David Anderle in den Trausaal des Rathauses. Die beiden wohnen zwar in der Hardtwaldgemeinde, die Leistungen, für die sie ausgezeichnet wurden, erbrachten und erbringen sie aber noch in auswärtigen Vereinen.

Baust betonte den hohen Stellenwert der Vereine, ohne die ein aktives sowie

...