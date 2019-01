Ehrungen für Weggefährten

Oftersheim.Alle Vereine wissen, dass die aktiven Mitglieder im Rampenlicht stehen. Dabei soll nicht vergessen werden, dass sie auf das Engagement und die Vorarbeit von Weggefährten aufbauen. Der SPD-Ortsverein will alle die in Ehren halten, die in den vergangenen Jahren für die Gemeinde und für die SPD im Einsatz waren. Auf der Winterfeier am morgigen Freitag, um 18 Uhr, im Rose-Saal werden diese geehrt.

Traditionell würdigen Ehrengäste die Jubilare. Der Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Daniel Born und die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion Renate Schmidt sind in diesem Jahr der Einladung gefolgt. Unter den verdienten Mitgliedern, die ausgezeichnet werden, sind Aktive wie Gemeinderat Bernd Hertlein aber auch ehemalige Gemeinderäte wie Manuela Schweizer, Margarethe Rösner oder Peter Wierer.

Martina Netzer macht Musik

Den festlichen Charakter wird musikalisch die Schwetzingerin Martina Netzer unterstreichen, die ein auf die Jahrgänge der Jubilare abgestimmtes Liedrepertoire angekündigt hat. Geladen sind SPD-Mitglieder, ihre Familien, Freunde und Sympathisanten. Für Essen und Getränke ist gesorgt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.01.2019