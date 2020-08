Oftersheim.Die Sommerferien haben begonnen – für mich in jedem Jahr eine Zeit mit mehr Leichtigkeit. „Summertime, and the living is easy“ – jedes Jahr lasse ich mich von diesem Lied mit Ella Fitzgerald und Louis Armstrong in die Sommer-Leichtigkeit bringen. Sommerzeit: Zeit, Erfahrungen aus dem letzten Schul- und Gemeindejahr sacken zu lassen, durchzuatmen, Abstand zu gewinnen, Blianz zu ziehen. Was hat mich bewegt und berührt? Von welchen Erfahrungen zehre ich? Wo möchte ich weiterdenken? Was möchte ich sein lassen?

Auch in diesem Jahr stellt sich eine Ahnung von Leichtigkeit ein. Nach den turbulenten letzten Wochen, in denen der Schulunterricht wieder losging und unsere Kindergärten im Regelbetrieb waren, wir wieder getagt und uns getroffen haben, liegen nun sechs Wochen ohne Schule, ohne Abendtermine, ohne Gruppen und Kreise vor mir. Auch ein Urlaub im Bregenzerwald, von dem ich sehr hoffe, dass wir ihn in zwei Wochen auch wirklich antreten können.

Kraft schöpfen

Nach den schweren vergangenen Monaten und Wochen mit den vielen Verzichten und den Entscheidungen, die wir treffen mussten, ist ein bisschen mehr Leichtigkeit notwendig und wohltuend. Wir brauchen diese Pausen, um Kraft zu schöpfen und um Vergangenes zu verarbeiten. In diesem Jahr erst recht – und ohne Leichtigkeit zu Leichtsinn werden zu lassen, wie uns die steigenden Corona-Fallzahlen überall auf der Welt erinnern. Corona ist nicht vorbei und ich glaube, dass noch etwas auf uns zukommt.

Jesus hat einmal gesagt: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht“ (Matthäus 11,30). Eine leichte Last? Ein sanftes Joch, das doch hölzern und schwer auf den Schultern lastet? Schon manchmal hat mich dieser Kontrast von Schwere und Leichtigkeit beschäftigt. Ich deute es für mich so: Das Leben, der Glaube, Gott – wir bekommen manches auf unsere Schultern gelegt, das uns zu schaffen macht.

Eine Last, die es zu tragen gilt. Und ich habe die Erfahrung gemacht: Es hilft nicht auszuweichen. Weder die Last zu ignorieren noch sie vielleicht jemandem anders weitergeben wollen, ist gut und zielführend – denn es ist meine ganz eigene Last, die zu meinem ganz eigenen Leben gehört. So ist es eben, eine reine Unbeschwertheit und Leichtigkeit gibt es in dieser Welt nicht.

Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben: „Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, sondern das Wirkliche tapfer ergreifen.“

Das Wirkliche, das ist eben im Moment Leben mit Corona – und mit den vielen anderen Dingen, die auf unseren Schultern lasten, die mit Corona teilweise zu tun haben, teilweise aber auch nicht. Die Leichtigkeit, die Jesus verspricht, liegt für mich darin, dem nicht auszuweichen, was das Leben mir in den Weg legt – und darauf zu vertrauen, dass ich bei allem nicht allein bin. Denn Gott hat versprochen, mich zu begleiten.

Das spüre ich immer wieder – bei guten Begegnungen und Gesprächen (natürlich mit Abstand). Oder auch bei unserem Gottesdienst am Sonntag auf dem Hof der Friedrich-Ebert-Schule, als wir im Freien leise gemeinsam gesungen haben und das Lied von Paul Gerhardt in die Mitte gestellt haben: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud . . .“

Lasten des Alltags fallen weg

In diesen Wochen fallen einige Alltagslasten weg – die Sommerpause bringt in mancher Hinsicht Erleichterung und Erholung. Dass Sie diese Pause genießen und neue Kraft schöpfen können, das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ein wenig davon spüren und ahnen: „Summertime, and the living is easy . . .“

Und so grüße ich Sie herzlich aus dem Pfarramt – auch im Namen von Vikarin Sophia Leppert und Pfarrer Tobias Habicht, die in den kommenden beiden Wochen im Urlaub sein werden. Bleiben Sie gesund und behütet!

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020