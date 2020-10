Ein buntes Festmahl für die Hirsche im Wildgehege

Oftersheim.Einen kulinarischen Festtag der besonderen Art für die Hirsche im Wildgehege: Wenn Landwirt Klaus Seitz seinen Kürbisverkauf in der Ortsmitte beendet hat, bekommen die Tiere die Reste der verschiedenen Sorten kredenzt. Ob orange, grün oder gelb – sie schmecken allesamt.

Das entdeckt auch das Rotwild, das anfangs noch ein bisschen zögerlich vor der bunten Vielfalt steht und angesichts des üppig gedeckten Tischs überfordert zu sein scheint. Noch ist es in diesem Jahr nicht so weit, aber lange ist es nicht mehr hin bis zum großen Fresserchen. So lohnt sich bestimmt ein Spaziergang zum Gehege, um regelmäßig nachzuschauen, ob das Festmahl schon angerichtet ist.

Die meisten der Prachtexemplare werden zur Dekoration der heimischen vier Wände angeboten, insbesondere zu Halloween. Bis dahin ist es nicht mehr lange hin. Gerade Kinder höhlen gerne einen Kürbis aus und schneiden eine gruselige Grimasse hinein. Wozu der Brauch dient, ist etwas umstritten – womöglich, um böse Geister abzuwehren. Aber vor allem in den tristen Novembertagen hellen die fröhlichen Farben die Stimmung auf. az

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020