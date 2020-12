Ein Chillplatz fehlt noch immer

Oftersheim.Vorstand und Fraktion der Grünen freuten sich, wie sie mitteilen, über junge Teilnehmer, die zum ersten Mal beim „Grünen Feierabend“ dabei waren, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihnen habe man auch das Thema „Jugendpolitik“ als Schwerpunkt der Versammlung geschuldet. Das Treffen wurde Corona-bedingt als Videokonferenz veranstaltet. Schnell kam die Runde auf den immer noch fehlenden Chillplatz zu sprechen. Ursprünglich, so heißt es in der Grünen-Mitteilung, habe der Jugendgemeinderat (JGR) einen Vorschlag für einen geeigneten Ort für den Chillplatzes unterbreitet, jedoch sei dieser Anregung nicht gefolgt worden. Die Gemeinde habe ein Areal auf dem Bolzplatz in Nord-West an der Bahnlinie favorisiert.

„Dieser Platz ist jedoch an den finanziellen Aufwendungen für die vorgestellten baulichen Maßnahmen und dem Protest der Anwohner vorläufig gescheitert“, erläuterte der Grünen-Fraktionssprecher Patrick Schönenberg.

Der Grünen-Sprecher Rolf Siegel vermisst bislang eine wirklich aktive Jugendpolitik in Oftersheim. Nicht nur der Chillplatz sei in Verzug, auch die mobile Jugendarbeit komme nicht voran. Trotz der einvernehmlicher Aufforderung des Gemeinderates habe der Bürgermeister diese noch nicht umgesetzt.

„Über Vandalismus zu klagen ist einfach“, erinnerte Schönenberg an die entsprechenden Berichte der Gemeindeverwaltung (wir bercihteten), das Übel an der Wurzel zu packen, fehle jedoch weiterhin. Dabei lasse sich durch die Schaffung eines vielfältigen Freizeitprogramms für Kinder und Jugendliche und durch Zurverfügungstellung geeigneter Räumlichkeiten Langeweile und das daraus resultierende zerstörerische Verhalten vorbeugen, findet Schönenberg.

Dies bedeute zwar einen verwaltungstechnischen und finanziellen Aufwand für die Gemeinde, lohne sich aber oft schon durch das Wegfallen etwaiger Reinigungs- und Reparaturkosten. Als positiver Nebeneffekt trage dies außerdem zur Attraktivität der Gemeinde bei.

Nach Interessen und Bedürfnissen

Zur Konzeption und Errichtung eines Chillplatzes brauche es Aktivitäten und Unterstützung der Jugendlichen, forderte der Grünen-Gemeinderat Patrick Alberti in der Diskussion. Der Platz müsse gemeinsam mit den Jugendlichen nach deren Interessen und Bedürfnissen gestaltet werden. Die Jugendlichen identifizierten sich mit einem Chillplatz, der von den Nutzern selbst mit angelegt und gepflegt würde. So werde auch dem Vandalismus vorgebeugt.

Der Konferenzteilnehmerin Elisa fiel auf, dass in Oftersheim zunehmend Jugendliche suchend die Straße entlang liefen und sich am Straßenrand niederließen, weil sie keinen vernünftigen Platz finden, wo sie abhängen könnten. „Man merkt den Jugendlichen an, dass sie mehr Freiraum im öffentlichen Raum suchen“, erläuterte sie. Mit öffentlichem Raum seien Parks oder größere offene Flächen gemeint.

Die Konferenzteilnehmer beschlossen, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten, heißt es weiter. Dabei sollen auch weitergehende Wünsche der Jugendlichen diskutiert werden. Was wollen Jugendliche altersspezifisch? Was fehlt ihnen in Oftersheim? Wo soll der Chillplatz sein und wie soll er gestaltet werden? Das waren dabei die bestimmenden Fragen des Abends.

Einig war man sich auch, den Jugendgemeinderat miteinzubeziehen. Von diesem wünschte sich Konferenzteilnehmer Jakob mehr Präsenz. Wenn man mehr über die Aktivitäten des Jugendgemeinderat erfahre, sei das eine Werbung für das Gremium, heißt es abschließend. zg

