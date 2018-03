Ein ganz sensibles Kapitel

Anzeige

Stadt muss nichts nachschießen

Der KIVBF hält nach der Fusion 44 Prozent Stammkapital an Iteos. Die Zuweisung der Stammkapitalanteile wurde so vereinbart, dass Nachschusspflichten ausgeschlossen sind. Das heißt, Eppelheim muss nichts mehr nachschießen. Von den 26 Verwaltungsratsmitgliedern der Iteos werden 21 aus den heutigen Verbandsgebieten der Zweckverbände entsendet. Ziel des Beitritts der Zweckverbände und der Fusion zum Gesamtzweckverband ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg. Dabei liege der Fokus „auf der dauerhaften Verbesserung von Leistungen für Bestands- und Neukunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive realisiert werden“, hieß es in der Erläuterung des Sachverhalts. Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen im Bereich der Informationstechnik und die Anbindung kommunaler Verfahren an die Landesbehörden seien „wesentlich für den Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung“.

Das Ratsgremium beurteilte die Sache eher kritisch. Datenverarbeitung sei „ein ganz besonderes Kapitel“, meinte Trudbert Orth (CDU). Mit dem neuen Gesamtzweckverband entstehe „eine Mammutbehörde, die zum Moloch ausgeweitet wird und auf die wir keinen Einfluss mehr haben, Synergieeffekte werden dabei zunichte gemacht“. Kleinere Einheiten wären besser gewesen. Seine Fraktion stimme unter Zwang zu. Renate Schmidt (SPD) schloss sich der Kritik an. Die Kommune sei nur „ein kleines Rädchen im großen Getriebe“. Vor allem den damit verbundenen sozialverträglichen Personalabbau sehe ihre Fraktion skeptisch. Es gebe aber wohl keine Alternative. Martin Gramm (Grüne) legte „größten Wert auf Datensicherheit“. Je größer der IT-Bereich werde, „desto angreifbarer sind wir“. Bernd Binsch (EL) hatte ebenfalls Bedenken gegen den neuen „EDV-Giganten“. Bei der „Macht des Faktischen“ habe man aber keine große Wahl. Der Beschlussvorschlag ging einstimmig durch.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.03.2018