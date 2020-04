Ein gelbes Herz als Erkennungszeichen

Oftersheim.Das gesellschaftliche Leben ist fast völlig zum Erliegen gekommen. „Die plötzliche Umstellung nach der Schließung des Kindergartens verlangt viel von den Eltern, aber auch den Kindern ab und ist für niemanden einfach“, schreibt Eva Mähringer, die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Kilian.

Damit es den Familien, deren Mädchen und Jungen dort betreut werden, nicht allzu langweilig wird, bekommen diese regelmäßig Impulse per E-Mail von den Erzieherinnen. Unter dem Motto „Wenn du nicht zu uns kommen kannst, kommen wir zu dir“ schickt das Team täglich gute Ideen, wie die Familien die Zeit ohne Kindergarten gut rumkriegen können. Schon gleich zu Beginn waren alle Kinder eingeladen, an der Regenbogen-Aktion teilzunehmen. Als Zeichen, wo St. Kilianskinder die Coronazeit zu Hause verbringen, leuchtet neben dem Regenbogen ein gelbes Herz am Fenster.

Die Mädchen und Jungen sind der Bitte der Erzieherinnen zahlreich gefolgt und haben viele Fotos geschickt, von denen uns Eva Mähringer einige weitergeleitet hat.

Weiterhin gibt es für die Kinder täglich kreative Ideen, Lied-, Quiz- und Experimentiervorschläge, Sport- und Yogaanregungen, Aufgaben im Oftersheimer Wald, religiöse Impulse zur Kar- und Osterzeit, aber auch ein „Abholservice“ für Materialien direkt im Pfarrgarten.

Für die Eltern gibt es ebenfalls Informationen und Anregungen rund um diese außergewöhnliche Zeit – seien es Tipps und Anleitungen, wie man mit Kindern über dieses Thema sprechen kann, kommunalpolitische Regelungen oder einfach gute Worte für die Seele mit Wünschen zum Durchhalten. Dass die Tipps gegen die Langeweile gerne angenommen werden, zeigt sich an den Reaktionen der Familien: Täglich erreichen den Kindergarten E-Mails mit guten Wünschen an das Team, Fotos der Kinder und Aktionen zu Hause, aber auch wunderbare Kindermund-Aussagen zum Schmunzeln, berichtet Eva Mähringer.

Kreuzweg vor dem Altar

Da in diesem Jahr auch das Kreuzweg-Projekt nicht durchgeführt werden kann, bei dem die Kinder die Passionsgeschichte mit Legematerialien erleben, die Osterkerze kreiert und gemeinsam Ostern – die Auferstehung – gefeiert wird, gestaltete das Erzieherinnen-Team für die Familien einen Kreuzweg vor dem Altar der St. Kilianskirche. Außerdem steht an den Ostertagen für die Kindergartenkinder eine kleine Osterüberraschung bereit.

Durch diese Aktionen möchte das Team des katholischen St. Kilian-Kindergartens die Familien ermutigen, die Zeit bis zum Wiedersehen gut zu überbrücken, Hoffnung und Mut in dieser außergewöhnlichen Zeit zu geben. az

