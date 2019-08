Ein Hamster namens Uwe

Stella lautet der Name des Havanesen unserer Praktikantin. Passt zu dem niedlichen kleinen weißen Hund, finde ich. Und schon plaudern die Redaktionsmitglieder über Haustiere und deren Namen – manch einer blickt dabei zurück in seine Kindertage. Eine Kollegin kann sich noch an Donald, den Wellensittich der Familie, erinnern. Als der Bruder einen Dackel bekam, wurde dieser – passend zu Donald – Daisy getauft. Jimmy und Sammy sind auch schöne und treffliche Namen für dsungarische Zwerghamster, wird befunden. Dann meldet sich eine Kollegin, erzählt von ihrem ersten Hamster namens Uwe. Uwe? Sie habe ihn Uwe genannt, weil er halt so aussah; er habe strubbeliges Fell gehabt. Ich habe lange überlegt, welchen Uwe ich kenne, dessen Haarpracht nicht immer einwandfrei sitzt, um mir den Hamster besser vorstellen zu können . . .

Vielleicht möchten Sie mitraten, welche Tiere Romy, Sissy, Franz, Kaiser und Seyffenstein heißen könnten? Tipp: Sie gehören alle zur gleichen Gattung und wohnen auch zusammen – bei einer Freundin in Österreich, ist ja klar. Na, kommen Sie drauf? Nun, es sind Koi-Karpfen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.08.2019