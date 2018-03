Anzeige

Begonnen wurde die Vorstellung am Spannbarren, an dem die zwölfjährige Rebekka gemeinsam mit anderen Turnerinnen eindrucksvolle Figuren zeigte. „Ich turne schon seit sechs Jahren“, erzählt Rebekka, die auch Wettkämpfe besucht, „am liebsten mag ich das Bodenturnen.“

Twirlings – wie Katz’ und Maus

Ihre Freundin Emily war direkt im Anschluss bei den Twirlings-Tänzerinnen zu sehen, die in knallig-pinkfarbenen Röckchen und zu fetziger Musik die Stäbe wirbeln ließen. Die Zwölfjährige erklärte, wie es funktioniert, dass die Stäbe sich so schnell, aber sicher an den Händen drehen: „Ein Ende nennen wir immer Katze, das andere Maus. Die Katze muss immer über den Arm bewegt werden und die Maus darunter. Und schon dreht sich der Stab.“

Dabei wird diese Bewegung aus dem Handgelenk heraus auf die Dauer ganz schön anstrengend. Aber Emily gefällt es sehr, gemeinsam mit den anderen Tänzerinnen Choreografien einzuüben und zu tanzen.

Auf die Tänzerinnen folgten Vorführungen am Schwebebalken, am Sprungtisch, auf den Trampolinen und beim Bodenturnen. Zum Abschluss brachte die Aerobic- und die Zumba-Gruppe fast schon sommerlich erfrischende Stimmung auf die Bühne.

Insgesamt zehn Trainer arbeiten jede Woche mit den jungen Sportlern in ihren Disziplinen. Die Fördergruppe, in der es vor allem um den Sprungtisch, den Schwebebalken, den Spannbarren und das Bodenturnen geht, kommt gleich drei Mal die Woche zusammen. Elisabeth Groß kennt alle ihre Schützlinge genau und freut sich über den Zusammenhalt der Kinder und Jugendlichen, um diese Spendengala auf die Beine zu stellen.

Neben den Teilnehmern und den Trainern sind auch zahlreiche Helfer gekommen, um ein rundes Event zu bieten – ganze Teamarbeit also, um in Zukunft noch bessere Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, die durch die Mitgliedsbeiträge allein nicht finanziert werden können.

Ohne Druck eines Wettkampfs

Der Vorsitzende des Vereins, Markus Lauff, ist merklich stolz auf das, was gezeigt wird und freut sich über die vielen Zuschauer: „Es ist toll, dass die Kinder mal ohne den Druck einer Wettkampfsituation vor großem Publikum Applaus sammeln können.“

Die Spendengala hat damit genau das erreicht, was sie beabsichtigt hat. Denn wer sieht, dass die Kinder Spaß am Sport haben, unterstützt auch gerne. So überreichte Peter Stammel von der Sparkasse Heidelberg dem TSV einen symbolischen Scheck über 1000 Euro. Gemeinsam mit den großzügigen Spenden der Besucherspenden kamen insgesamt 3000 Euro zusammen.

