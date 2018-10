Ein Hoch auf frische Brötchen

Ein altes Sprichwort besagt: „Handwerk hat goldenen Boden.“ Gemeint ist damit, dass die Zukunftsaussichten für Nachwuchskönner rosig sind. Lange Jahre zweifelte die Gesellschaft aber offenbar an der Richtigkeit dieser Aussage. Denn immer weniger junge Menschen waren nach ihrem Schulabschluss bereit, eine Ausbildung in einem traditionellen Handwerksberuf zu erlernen. Das rächt sich nun.

Denn mittlerweile herrscht in Deutschland ein alarmierender Fachkräftemangel, die Suche der Betriebe nach qualifiziertem Personal lässt manche Chefs verzweifeln. Und nicht nur die.

Davon zeugen die Klagen der Häuslebauer oder der Wohnungseigentümer, die ihre vier Wände renovieren möchten. Die guten Firmen sind auf längere Sicht ausgebucht.

Doch nicht nur im Baugewerbe ist die Nachfrage nach Fachkräften groß. Auch Bäckereien oder Metzgereien, zum Teil solche, die eine lange Tradition haben, müssen ihren Betrieb aufgeben, weil sie keine Nachfolger finden – weder in der Familie noch von außerhalb.

Diese Sorgen hat die Bäckerei Siegel nicht. Hier treten gleich zwei Söhne in die Fußstapfen ihres Vaters und ihres Großvaters. Und ich bin mir sicher: Die Kunden werden auch in Zukunft ein frisches Brötchen, das nicht nach wenigen Stunden in sich zusammenfällt, zu schätzen wissen.

