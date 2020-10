Ein Käufer wird weiterhin gesucht

Oftersheim.Nachdem der TSV 1895 Oftersheim den als kostenloses Sommervergnügen für Kinder angeschafften fünf auf zehn Meter großen Pool wegen zu hoher gesetzlicher Auflagen doch nicht in Betrieb nehmen konnte (wir berichteten), wurde dieser zum Verkauf angeboten. Leider hat sich bisher niemand gefunden, der ein akzeptables Angebot gemacht hat. Deshalb wurde der Pool jetzt fachgerecht eingelagert.

„Er ist nur einmal aufgebaut worden und somit neuwertig. Unserem Angebot ,TSV hilft – Pools for Kids’ wurde ja durch die Bürokratie ein Strich durch die Rechnung gemacht. Es kamen zwar Angebote, aber die waren zum Teil ziemlich unverschämt, dabei bieten wir ihn ja schon zum Schnäppchenpreis an. Für einen ,Appel und ein Ei’ verkaufen wir nicht. Schließlich stehen wir auch in der Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern, den finanziellen Verlust so gering wie möglich zu halten“, teilte der stellvertretende TSV-Vorsitzende Stefan Lauff auf Anfrage mit und ergänzte: „Deswegen haben wir ihn fachmännisch gereinigt und für den Winter in einem Anhänger untergebracht. Im nächsten Frühjahr werden wir ihn wieder zum Verkauf anbieten. Im Winter kauft schließlich niemand einen Pool.“

Gerne höhere Gebote

„Unsere preisliche Vorstellung liegt bei 1300 Euro. Wenn man das Swimmingpool-Modell neu kauft, liegt der Preis zwischen 1600 und 2800 Euro, je nach Anbieter. Unsere Vorstellung sollte daher schon noch drin sein. Die Gebote können gerne auch höher sein – als Spende, um so etwas für die Gemeinschaft zu tun“, so Stefan Lauff.

Jetzt, da der Pool ohnehin in einem Anhänger eingelagert sei, könne man sogar eine kostenlose Anlieferung anbieten, betont der Vorstand. „Bis 100 Kilometer im Umkreis von Oftersheim ist das kein Problem. Der Pool ist klasse, ich bin mir sicher, dass sich noch ein Käufer findet, der sich dann sehr darüber freuen wird, genau wie seine Familie und Freunde“, meint Stefan Lauff abschließend.

