Ein „Nein“ bei unangenehmer Nähe ist völlig okay

Oftersheim/Schwetzingen.„Haben wir ein Ja-Gefühl, können wir ,Ja’ sagen, wenn wir ein Nein-Gefühl haben, können wir ,Nein’ sagen. Wir können anderen sagen, wie wir uns fühlen, wenn wir berührt werden.“ Hände abklatschen ist toll, und auch beim sanften Bürsten durch die Haare hat man ein positives Gefühl.

Doch wenn der Nachbar einem beim Halten des Tennisschlägers an den Po fasst, löst dies ein Nein-Gefühl aus. Es gibt Berührungen, die wir nicht wollen. Davon und wie man auf sie reagiert, handeln die Spiel- und Interaktionsszenen von „Mein Körper gehört mir!“. Seit 1994 ist die theaterpädagogische Werkstatt mit ihrem Präventionsprogramm gegen sexuelle Gewalt an den Schulen im Bundesgebiet zu Gast, in diesem Jahr zum ersten Mal an der Friedrich-Ebert-Schule, heißt es in einer Pressemitteilung der Bildungseinrichtung.

Bevor das Projekt nach den Faschingsferien an der Friedrich-Ebert-Schule startet, gab es einen Elternabend, bei dem die Mütter und Väter in die Rolle ihrer Kinder schlüpften. Die Rückmeldungen waren positiv. Die klare und einfache Sprache sei beeindruckend. Auch wie die Schauspieler es schaffen, solch „schwere Kost“ mit Humor näherzubringen und den Kindern Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, hat Zuspruch gefunden.

Mit dem Thema sexueller Missbrauch werden die Schüler kindgerecht vertraut gemacht. Die einzelnen Teile des Programms widmen sich den Themen Ja- und Nein-Gefühle, sexueller Missbrauch durch Fremde und durch Täter aus dem Nahbereich. Trotz der ernsthaften Inhalte wird viel gelacht, gesungen und über die von den beiden Darstellern gespielten Szenen diskutiert.

Den Gefühlen trauen

Den Kindern wird erklärt, was sexueller Missbrauch ist. Sie werden aufgefordert, ihren Gefühlen zu trauen und sie erfahren, dass jeder das Recht hat, „Nein!“ zu sagen, wenn eine Berührung unangenehm ist, oder wenn ein anderer ihre persönlichen Grenzen überschreitet. „Mein Körper gehört mir!“ wird regelmäßig in Kooperation mit Fachleuten inhaltlich und sprachlich überarbeitet, um den wandelnden Herausforderungen, denen Kinder sich gegenübersehen, aktuell zu begegnen. So wurde unter anderem das Thema Internet-Gefahren integriert und die Bedeutung jugendlicher Täter bei Übergriffen auf Kinder adäquat inhaltlich umgesetzt.

Diese Vorgehensweise zahlt sich aus, heißt es weiter in der Mitteilung. Die nachhaltig präventive Wirkung des Programms wurde durch verschiedene Universitäten evaluiert. Schüler, die an dem Präventionsprogramm teilgenommen haben, waren deutlich besser über sexuellen Missbrauch informiert und hatten mehr Handlungsoptionen für kritische Situationen als Kinder der Kontrollgruppen.

Möglich gemacht wurde das Projekt durch die BB-Bank-Filiale in Schwetzingen, die mit einer Spende von 1400 Euro die Kosten trägt. Filialleiter Stefan Kunz überreichte Rektorin Alexandra Diewald symbolisch einen großen Spendenscheck und freute sich für die Kinder.

Kinder stark zu machen für die Zukunft, liege ihm am Herzen, sagte er. Er erklärte zudem, dass die Spende durch den Gewinnsparverein der Bank finanziert wurde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.03.2019