Ein Neuling wird der Stimmenkrösus

Oftersheim.Die Gemeinderatswahl ist – mehr als alle anderen Abstimmungen – eine Persönlichkeitswahl. Deutlicher als in Oftersheim kann der Beweis für diese oft zitierte These kaum ausfallen. Dr. Martin Schmitt war auf Listenplatz 22, also ganz am Ende, für die Freien Wähler angetreten – und holte bei seiner ersten Kandidatur die meisten Stimmen. Nicht nur für seine Fraktion, sondern unter allen 110

...