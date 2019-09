Ein Recht auf Spielen

Hallo Kinder! Am Freitag, 20. September, ist ein Tag zum Feiern, denn es ist Weltkindertag für Deutschland. Der Tag ist zu Ehren von Kindern und deren Rechte. Er wird in jedem Land an einem anderen Datum gefeiert, jedoch gibt es auch einen internationalen Kindertag – jedes Jahr am 2. Juni. Am 21. September 1954, also vor 65 Jahren, empfahlen die Vereinten Nationen allen Mitgliedstaaten, einen solchen Kindertag einzuführen. Auch das Jahr 2019 ist besonders: In diesem Jahr wird nämlich der Konvent über das Recht des Kindes der Vereinten Nationen 30 Jahre alt. Diese Versammlung bestimmte einige Grundsätze für Kinder, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, einen Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, ein Recht auf Bildung sowie ein Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel. Der perfekte Tag, um etwas mit seinen Eltern zu unternehmen, einen Ausflug zu machen oder sogar ein Fest zu feiern, finde ich. Ihr könntet ja zum Beispiel zu einem Indoor-Spielplatz gehen, da könnt ihr dann rumrennen, rumtoben und euch auspowern – ganz wie Kinder es auch machen sollten.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.09.2019