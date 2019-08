Oftersheim.Der Sängerbund Liederkranz hatte zum Ferienprogramm eingeladen. 20 erwartungsfrohe Schulkinder nebst ihren fünf Betreuern trafen sich am Bahnhof in Oftersheim, um von dort gemeinsam nach Mannheim zum Technoseum zu fahren. Die Betreuer hatten ihre grünen Vereinsshirts an und alle Kinder bekamen eine weiße Schildmütze verpasst. Somit wurde eine Verwechslung mit anderen Gruppen vermieden.

Eine Feldbahn mit einer Spurweite von 600 Millimetern, gezogen von einer Diesellok, erwartete die Gruppe vor dem Museum. Die idyllische Strecke verlief an zwei Teichen vorbei und endete wieder am Museum. Auf der großen Freitreppe vorm Museum wurden noch schnell Erinnerungsfotos gemacht. Im Museum waren die Oftersheimer angemeldet und eine freundliche Museumsführerin erklärte den aufmerksam lauschenden Kindern, wie man früher Papier schöpfte. Jedes Kind durft das dann auch selbst ausprobieren.

Cellulose-Brühe enthält Lumpen

Die Bütte war mit einer Cellulose-Brühe aufgefüllt. Sogar alte Lumpen waren darin aufgelöst. Die Kinder verrührten mit einem großen Kochlöffel die letzten Cellulose-Reste zu einer leicht breiigen, homogenen Flüssigkeit. Danach kam das Schöpfen. Ein mit einem feinen Filternetz bespannter Rahmen wurde tief in die Flüssigkeit eingetaucht und die Cellulose-Partikel vorsichtig herausgefiltert.

Das Abtropfen, Stürzen und Trockendrücken verlangte schon etwas Geschick. Zum Weitertrocknen kam jedes geschöpfte Blatt einzeln in eine Zeitungsdoppelseite. Nach so viel konzentrierter Arbeit war man hungrig und das Mitgebrachte wurde verzehrt. Danach wurden alle spielerischen und technischen Möglichkeiten ausgiebig wahrgenommen. Physik, Bionik und Kinetik wurden praxisnah ausprobiert. Auch die erwachsenen Begleiter verblüffte das Ergebnis vieler selbst ausgeführter Tests.

Er kann sprechen und tanzen

Der Höhepunkt des Tages war für die Kinder ein Roboter namens Paul. Er konnte sprechen und sogar tanzen. Er wollte wissen, was er für die Gruppen tanzen sollte. Drei Tänze waren möglich. Er verbeugte sich und dann ging’s los. Das war so gelungen, dass die Kinder begeistert mitgingen, sich mit Paul im Takte wiegten und dabei in die Hände klatschten. Zum Abschluss schoss Paul noch ein Tor, leider ohne Tormann, der war noch in der Reha, und musste technisch wieder auf die Beine gestellt werden.

Mittlerweile war es Zeit die Heimreise anzutreten. Auf dem Bahnhof in Mannheim wurden noch zwei Kanons gesungen, bis der Zug einlief. In Oftersheim angekommen war man sich einig, das war ein erlebnisreicher Tag. thr

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.08.2019