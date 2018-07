Ein Schlagertraum wird wahr

Anzeige

Oftersheim.Schlagerfans werden sich noch gerne an die 1250-Jahr-Feier der Gemeinde vor zwei Jahren erinnern. Zu den Höhepunkten des viertägigen Festes gehörte die Party am Samstagabend mit der Band „Papis Pumpels“. Die Musiker um Rainer „Papi“ Vollmer kommen von Stockach am Bodensee.

Im proppevollen Zelt ließen die Jungs die 1970er Jahre wieder aufleben – sowohl mit den Hits aus der damaligen Zeit als auch mit den Klamotten wie Rüschenhemd und schrägen Mustern sowie der legendären Föhnwelle und anderen fiesen Frisen. Die Stimmung war großartig.

Und deshalb haben sich die Veranstalter auch entschlossen, die Gruppe erneut in die Hardtgemeinde einzuladen. Sie treten am Samstag, 21. Juli, bei Ortsmittefest auf. Der Startschuss für das Konzert fällt um 20 Uhr auf der großen Bühne. Die Fans dürfen sich auf Hits wie „Amigo Charlie Brown“ freuen.