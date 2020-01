Von Anette Zietsch

Oftersheim. Man kennt die Zapfen im Allgemeinen von Tropfsteinhöhlen. Die einen (Stalagmiten) wachsen aus dem Boden, die anderen (Stalaktiten) hängen von der Decke. Eine Eselsbrücke - an die Buchstaben „m“ und „t“ in den beiden Begriffen angelehnt - heißt zum Beispiel: „Stalagmiten haben schon viel mitgemacht, sind daher müde und am Boden, während Stalaktiten tropfen

...