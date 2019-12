Ein Waldumbau ist notwendig

Oftersheim.Der Patient erholt sich zu Großteilen nicht mehr. Das steht nach dem zweiten Sommer mit Extremwetterbedingungen fest. Rund 75 Prozent des Kiefern- und Buchenbestandes in der Region – der überwiegend vorkommenden Bäume in Oftersheim – müssen früher oder später gefällt werden. Am deutlichsten wird der Einschlag bei den Wildgehegen zu sehen sein, dort wird der Wald sehr licht werden.

Zum einen setzt die Hitze den Bäumen zu, die mit den klimatischen Bedingungen überhaupt nicht zurechtkommen. Dazu kommt, dass der Sandboden den spärlichen Regen – wenn er denn mal fällt – auch kaum speichern kann. Insbesondere die jungen Exemplare, deren Wurzeln noch nicht so tief in die Erde reichen, sind einem Stress ausgesetzt, den sie oft nicht überleben.

Und auch die älteren Bäume sind derart schwerwiegend geschwächt, so dass Schädlinge leichtes Spiel haben. Keine schönen Aussichten also für das Naherholungsgebiet der Oftersheimer und der Menschen aus der Region.

Auch die Erlöse aus der Holzernte, die die Gemeinde durch den Verkauf von gefällten Bäumen erzielen kann, werden immer weniger, wie Revierförster Achim Freund und Forstbezirksleiter Sebastian Eick bei ihrem Bericht vor dem Gemeinderat erläuterten. Die Holzpreise sind zurzeit sehr niedrig, denn Schadholz gibt es nach den zwei heißen Sommern der vergangenen Jahre in ganz Europa. Und das überschwemmt jetzt den Markt und ist zum Teil nicht mal absetzbar.

Zudem kommen höhere Kosten auf die Gemeinde zu, die mit der Neuorganisation des Forstes einhergehen. Allerdings, das machten alle Fraktionen deutlich – der Wald ist Oftersheim lieb und teuer. Für das Naturerlebnis gibt es keine Alternativen. Das zeigte sich auch beim Tag des Waldes im September, der dieses Mal unter dem Motto „Wald und Weide“ stand und viele Besucher an den Veranstaltungsort rund um die Grillhütte anzog. Es gab Exkursionen, aber auch Pavillons mit Schautafeln. Die Bewirtung haben die Oftersheimer Vereine übernommen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Der Wald wird zwar sein typisches Aussehen mit Buchen und Kiefern verändern. Diese Arten sind einfach nicht mehr tauglich für die klimatischen Bedingungen. Doch der Waldumbau hat begonnen. Derzeit werden Baumarten ausprobiert, die sowohl den heißen Monaten als auch den immer noch kalten Wintern trotzen. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.12.2019