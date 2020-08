Ein wertvolles Element

Oftersheim.Ein paar Tage hat uns das Wetter eine kleine Verschnaufpause gegönnt, die Temperaturen kletterten kaum über sommerlich-angenehme 30 Grad.

Die Regenschauer waren – abgesehen natürlich vom Unwetter, das besonders in Brühl große Schäden angerichtet hat – eine willkommene Erleichterung von der Gluthitze zum August-Anfang.

Doch von diesem Donnerstag an nimmt das Thermometer wieder zielstrebig und unbarmherzig Kurs in Richtung 35 Grad und darüber, der Wetterdienst spricht eine Hitzewarnung für unsere Region aus. Menschen und Tiere – aber natürlich auch Pflanzen – sind froh über jede Abkühlung, insbesondere in Form von Wasser. Doch das nasse Element ist kostbar.

Einige Gemeinden haben bereits das Rasensprengen verboten, um die Grundversorgung sicherzustellen. So weit ist es in Oftersheim noch nicht gekommen, dennoch ist Verschwendung fehl am Platz.

Vielleicht hilft Ihnen bei der Abkühlung ja auch die Betrachtung der tollen Bilder, die unser Fotograf Ralf Lackner zu diesem Thema in der Hardtgemeinde gesammelt hat. az

