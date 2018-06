Ein zweiter Blick lohnt sich

Anzeige

Zahlen sagen nicht immer die ganze Wahrheit. Das sieht man einmal mehr bei der Kriminalitätsstatistik, die der Leiter des Schwetzinger Polizeireviers, Martin Scheel, jetzt vorstellte.

Geht man nur mal von den absoluten Werten aus, bedeutet das: Die Straftaten sind in Oftersheim im vergangenen Jahr um 45 auf 584 Fälle im Vergleich zum Jahr 2016 gestiegen. Daraus ließe sich schnell folgern: Die Hardtgemeinde ist unsicherer geworden.

Doch wie so oft lohnt auch in diesem Fall ein zweiter Blick, eine detailliertere Betrachtung. Und dann sieht man schon: 134 der Straftaten sind allein im Zusammenhang mit dem mittlerweile in der ganzen Gemeinde bekannten Nachbarschaftsstreit zu sehen.