Eine Dame fehlte plötzlich

Oftersheim.Mit einer Reisegruppe verbrachten wir eine unvergessliche Woche in der Toskana. Einer der zahlreichen Ausflüge ging zu den Cinque Terre an der Westküste der italienischen Adria. Zu bestaunen waren die traumhaft schön gelegenen Dörfchen an den Buchten der steilen Hänge, man konnte sich nicht sattsehen an der herrlichen Gegend.

Doch als wir uns in Manarola zur Weiterfahrt mit dem Zug trafen, stellten wir fest, dass plötzlich eine Dame fehlte. Die Suche an der Uferpromenade, im Örtchen und im Tunnel zum Bahnhof brachte keinen Erfolg. Die anfängliche Kritik schlug aber unter den Reisegästen ganz schnell um in Besorgnis. Die Reiseleiterin entschied sich nach einigen Telefonaten mit dem Veranstalter zur Weiterfahrt nach Monterosso. Die Betroffenheit war groß, es konnte ja auch etwas passiert sein in einem Land, dessen Sprache man nicht spricht.

Wir waren gerade beim Mittagessen, da kam die gute Nachricht: Die Dame ist gefunden! Sie hatte in der Menschenmenge einfach den Anschluss verloren, wurde zweimal an den Busparkplatz (20 Minuten Gehzeit) verwiesen, aber der Bus wartete erst in La Spezia auf uns, wo wir nach einer Schiffsfahrt landen würden. Was jetzt passierte, ist kaum zu toppen. Die Dame fasste sich ein Herz und sprach zwei junge Männer aus Deutschland an.

Schiffsfahrt war pünktlich

Diese reagierten vorbildlich, riefen die Notfallnummer des Reiseunternehmers an, Busfahrer und Reiseleiterin wurden verständigt. Die beiden Männer brachten unsere Reisebegleiterin mit dem Auto nach Monterosso und versprachen ihr, so lange bei ihr zu bleiben, bis die Reiseleiterin sie in Empfang genommen hat. Ganz große Hochachtung an die Helfer, die Schiffsfahrt konnte pünktlich angetreten werden. Ich weiß, dass die Dame im Einzugsgebiet dieser Zeitung wohnt. Sie soll wissen, dass wir immer noch berührt sind und uns mit ihr freuen , dass alles einen so guten Ausgang genommen hat. Das war für alle Beteiligten das größte „Glück“. Archivbild: Rieger

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.06.2019