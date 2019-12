Eine große emotionale Spannbreite

Oftersheim.Im Levental-Trio, das nebst dem Organisten Alexander Levental die beiden Streicherinnen Susanne Phieler (Violine) und Stephanie Phieler-Gaidarow (Viola) vereinigt, haben sich drei Musiker zusammengeschlossen, die sehr erfolgreich in der Region auftreten und viel Zuspruch erfahren. Am ersten Adventssonntag boten sie in der Christuskirche mit geistlicher Abendmusik mehr als ein hörenswertes

...