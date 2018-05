Eine neue Perspektive?

Anzeige

Nicht selten schaffen es die großen Worte der Politik in den allgemeinen Sprachschatz. Und in diese Reihe von „Yes we can“, „America first“, „Blühende Landschaften“ und „die Rente ist sicher“ gehört zweifellos auch „Wir schaffen das“ von Kanzlerin Angela Merkel. Egal, wie man zu dieser Aussage stehen mag, sie ist sehr allumfassend, kann unpersönlich genommen werden, unverbindlich halt.

Und plötzlich tritt das Problem ganz direkt ins eigene Leben. Der internationale TV-Film „Aufbruch ins Ungewisse“ spielte vor einigen Monaten die umgekehrte Flüchtlingsroute von Europa nach Afrika am Beispiel einer deutschen Familie nach. Die verkehrte Welt machte Verhaltensweisen, die man im politischen Gespräch als selbstverschuldetes Problem abwertet, auf einmal nachvollziehbar.

Jetzt steht „Eden“ auf dem Programm, bei dem plötzlich das Mittelmeer sein Gesicht vom Urlaubsparadies zum Fluchtkorridor wandelt. Und auf einmal sind für die Protagonisten die Bootsflüchtlinge keine Zahlen mehr, sondern Menschen mit individuellem Gesicht und Namen. Das schafft einen spannenden Rahmen für einen nachdenklichen Film, denn von jetzt auf gleich wird aus dem ansonsten abstrakten Problem der Flüchtlingskrise ein sehr persönliches.