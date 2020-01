Eine persönliche Entscheidung

Wie sinnvoll wäre die so genannte doppelte Widerspruchslösung aus Ihrer Sicht gewesen?

Bernd Kober: Ich glaube, dass ein Mensch die Entscheidung, ob er Organspender sein will, für sich persönlich treffen sollte. Wenn er es nicht tut, hat er entweder kein Interesse an dem Thema oder er verdrängt den Gedanken an den Tod. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man seine Angehörigen unter Umständen in ein Dilemma stürzt, wenn sie plötzlich vor die Frage einer Zustimmung zur Organentnahme gestellt werden. Man zwingt sie zu Entscheidungen, die man selbst hätte fällen sollen, solange man dazu noch in der Lage war. Ich kann aber auch ethische Argumente nachvollziehen, so zum Beispiel, dass mit der doppelten Widerspruchslösung der Mensch zum Gemeingut wird.

Ist der einstimmig angenommene Vorschlag von Annalena Baerbock und Katja Kipping mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Der sieht ja immerhin vor, dass alle Bürger beim Ausweisabholen auf das Thema angesprochen werden und auch Hausärzte sollen bei Bedarf alle zwei Jahre über Organspenden informieren.

Kober: Das ist aus meiner Sicht ein wachsweicher Beschluss aus Berlin, der nichts mit der Realität zu tun hat. Nehmen wir nur mal an, es wird zum Zeitpunkt einer zeitlich notwendigen Entscheidung bezweifelt, dass der Antragssteller eines Passes die Tragweite seiner Entscheidung überblickt hat. Ich glaube auch nicht, dass die Mitarbeiter eines Bürgeramtes die ihnen zugedachten Aufgaben leisten können. Hausärzte wiederum müssen sich in Anbetracht der Komplexität der Materie Zeit nehmen – die sie meistens nicht haben – um über das Thema umfassend aufzuklären. Und wird ein Mensch in der Klinik schließlich für hirntot erklärt und die juristischen Grundlagen sind vorhanden, dann kann die Organentnahme vorgenommen werden. Was passiert aber, wenn zum Beispiel der Pass (mit der Zustimmung des Patienten) fehlt beziehungsweise kein entscheidungsberechtigter Angehöriger anwesend ist und der Patient verstirbt? Dann sind die Organe möglicherweise verloren.

Warum sind Ihrer Auffassung nach die Deutschen so zurückhaltend, wenn es um Organspenden geht?

Kober: Mich stört immer mehr, dass in Berlin Entscheidungen fallen, die dann von jedem Einzelnen angezweifelt werden können. Aber die Politik hat ja über viele Jahre hinweg einen individuellen Egoismus gezüchtet. Man hat meines Erachtens in vielen Bereichen unserer Demokratie die persönlichen Belange den staatlichen übergeordnet. Zusammenfassend bin ich also der Meinung, dass die jetzt von den Politikern mehrheitlich getroffene Entscheidung die bisherige unbefriedigende Situation mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verbessern wird.

* Professor Dr. med. Bernd Kober wohnt in Schwetzingen. Er ist auch Diplom-Physiker. Er war bis vor dreieinhalb Jahren insgesamt 30 Jahre lang Direktor der Abteilung Radioonkologie/Strahlentherapie des Klinikums Darmstadt und außerdem stellvertretender Vorsitzender des klinikeigenen Ethikkomitees.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020