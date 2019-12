Hallo Kinder, das Jahr ist fast vorbei. Nur noch wenige Stunden, bis das neue Jahrzehnt beginnt. Ich bin schon so aufgeregt und habe mir Vorsätze genommen, die ich in 2020 umsetzen will. Dazu gehört, dass ich mehr mit Ellie Ente und meiner Schwester Frieda unternehmen möchte. Aber ich will auch mehr durch den Wald rennen und die Welt entdecken. Dabei fallen mir aber immer wieder traurige Sachen auf – eine davon ist Müll. Die Menschen schmeißen ihn einfach auf den Boden, dabei gibt es Mülleimer, wo die Sachen reinkommen. Als ich auf dem Weg zu Ellie Ente war, lagen da Kaffeebecher, Papier- und Plastiktüten – beinahe wäre ich in ein Kaugummi getreten. Das hätte dann in meinem Fell geklebt – das wäre eine Sauerei gewesen. Zum Glück konnte ich noch rechtzeitig ausweichen. Aber warum machen die Menschen das? Ich finde das traurig. Damit wird nicht nur die Umwelt verdreckt, man kann sich auch verletzen, zum Beispiel, wenn Dosen rumliegen. Es wäre doch ein guter Vorsatz für das neue Jahr, mehr auf die Umwelt zu achten und Mülleimer zu benutzen. Darüber freuen nicht nur wir Tiere uns, sondern auch die Natur und die Mitmenschen – alles Gute für 2020.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 31.12.2019