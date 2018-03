Anzeige

Oftersheim.Der Jugendgemeinderat wird in der kommenden Woche zum elften Mal seit 1997 gewählt. Zehn Bewerber haben sich bereiterklärt, für die kommenden zwei Jahre die Interessen der Jugendlichen in der Gemeinde zu vertreten und aktiv das Leben mitzugestalten: David Anderle, Oliver Coen, Mirko Fackel, Pascal Hagmann, Sebastian Krause, Luca Kumpf, Marvin Laudenklos, Selina Radau, Julia Schleich, und Allina Schuhmacher (in alphabetischer Reihenfolge).

Die Wahlbenachrichtigung sollte bereits zugegangen sein. Wahlberechtigt sind 1049 Jugendliche im Alter von 14 bis 23 Jahren mit Hauptwohnsitz in Oftersheim.

Auch Bürgermeister Jens Geiß appelliert an die Jugendlichen: „Ich bitte euch, dem neuen Jugendgemeinderat einen guten Start zu ermöglichen, indem ihr von eurem Wahlrecht Gebrauch macht. Je höher die Wahlbeteiligung, umso stärker wird die Stimme der Jugend in der Kommunalpolitik Gehör finden.“