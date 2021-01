Oftersheim.In der Plankstadter Straße wurden die Platanen geschnitten, das heißt: Alle Äste sind abrasiert. Zurück bleiben kahle Stämme mit so manchen lustigen Gebilden. Die regen die Fantasie an, findet Yvonne Wierer, die sich – und unsere Leser – fragt: „Was ist auf dem Foto wohl zu erkennen?“ Sie meint, es könne vielleicht eine vornehme Dame aus dem Zeitalter des Rokoko sein. Was denken Sie? az

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.01.2021