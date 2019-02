Einfallsloses Einerlei

Musik ist – wie viele andere Dinge – Geschmackssache. Wer beispielsweise zu einer Prunksitzung oder einer Party geht, darf Feten-Hits auch als gesetzt betrachten – die Frage stellt sich nur: Wir oft an einem Abend?

Es gibt Stimmungskracher wie „Hulapalu“ oder „Schatzi, schenk mir ein Foto“, die im Repertoire jedes Hobbymusikers ihre Daseinsberechtigung haben – seit vielen Jahren. Schade ist es nur, wenn sie vier Mal am Abend zu hören sind – selbst wenn die Veranstaltung über fünf Stunden dauert.

Ich finde, man kann von Künstlern ein gewisses Maß an Absprache erwarten. Ganz besonders, wenn sie sich – ebenfalls seit mehreren Jahren – immer wieder hinter der Bühne treffen, weil sie an einem Abend von einem bezahlten Auftritt zum nächsten eilen. Die Auswahl an Après-Ski-Songs oder Mallorca-Schlagern ist doch nun wirklich groß genug. Zumal es sich ja oft nur um maximal fünf Songs pro Auftritt handelt. Diese Einfallslosigkeit erinnert stark an Fließbandarbeit. Da täte mehr Abwechslung dringend not. Und der Appell an die durchaus feierwilligen Besucher: „Wo bleibt heute Abend die Stimmung?“ würde sich auch erübrigen. Die „verordnete“ Polonaise ist da nur noch die Ultima Ratio.

Für den anderen närrischen Lindwurm durch die Reihen sorgten die „3 Prinzen“ (Stefan Hoock, Stefan Rinklef und Roberto Troncone). Ihr Auftritt hob sich – mit wenigen Abstrichen – von den oben erwähnten ab.

Begeistert hat natürlich auch die „Trio-Jukebox“ (Vera Weibel und Jürgen Abel) – wohl dem, der einen singenden Prinzen in seinen Reihen hat!

Und echte Leidenschaft strahlte Danny Schöner aus, die erstmals in der Hardtgemeinde aufgetreten ist. Die „Krawallschachtel aus Karlsruhe“ spulte nicht nur ein Programm ab, ihre deutschen aktuellen und älteren Hits haben sich wohltuend vom Einerlei abgehoben – und dennoch für Stimmung gesorgt. Sie bezog auch das Publikum mit ein, holte die vier Jahre alte Anna, die vor der Bühne spielte, zu sich nach oben. Hier findet Interaktion statt. Da braucht es keine spektakulären Showeffekte, da reicht eine Wahnsinnsstimme mit Gänsehautfaktor.

Bitte mehr von diesen Künstlern mit Herzblut!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019