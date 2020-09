Eingeschränkte Erreichbarkeit

Oftersheim.Das Ordnungsamt ist in der Zeit vom Montag, 21. September, bis Freitag, 2. Oktober, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag zusätzlich von 13.30 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06202/59 71 07 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten können sich die Bürger auch per E-Mail unter: ordnungsamt@oftersheim.de an die Mitarbeiter wenden.

Weiterhin weist das Ordnungsamt daraufhin, dass eine Pflicht besteht, bei Einreise aus Risikogebieten (nachzuschauen unter https://sozialministerium.baden-wuerttemberg. de/risikogebiete) in die Bundesrepublik Deutschland einen Corona-Test durchführen zu lassen.

Teststellen telefonisch erfragen

Teststellen können unter der Telefonnummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung oder über den Hausarzt angefragt werden. Alternativ können Einreisende ein negatives Testergebnis aus dem Reiseland vorlegen, das jedoch nicht älter als 48 Stunden sein darf. zg

