Einhelliges Lob für Heiders Weitblick

Oftersheim.Viel Lob von den Fraktionen gab es für Sachbereichsleiterin Isabel Heider, die den Kindergartenbedarfsplan vortrug. Sie agiere, so der Tenor, mit viel Sachverstand und Weitsicht, weshalb die im Kindergartenkuratorium bereits vorberatene Fortschreibung des Plans einstimmig im Gemeinderat beschlossen wurde. Der Dank ging auch an die Erzieherinnen und Leiterinnen, die die Arbeit in den

...