Einsatz von Spaten und Mülltüten lohnt sich

Anzeige

Oftersheim.Auf der Friedenshöhe soll es so bleiben, wie es ist. So lässt sich die Aktion des Arbeitskreises „Ökotalk lokal“ des SPD-Ortsvereins am besten zusammenfassen, teilen die Sozialdemokraten mit. Wie stets im Februar wurde der magere Sand-rasen auf invasive Pflanzenarten überprüft. Sie würden sonst auf kurz oder lang den Bewuchs dieses in Mitteleuropa in seiner Größe einmaligen Binnen-Dünengebiets unwiederbringlich verändern.

Grauer Himmel und nasskaltes Wetter waren kein Hinderungsgrund, bei der Pflege des Dünenbewuchses mitzuhelfen. Arbeitskreissprecher Werner Kerschgens und Stellvertreter Bernd Hertlein, die die Aktion organisiert hatten und die mit der Resonanz auf ihren Aufruf zur Unterstützung sehr zufrieden, waren, unterwiesen alle Helfer in die nötigen Spatenstiche und Handgriffe, um unerwünschte Fauna sprichwörtlich an der Wurzel zu packen. Der empfindliche Grasboden darf auf Dauer nicht beschädigt werden.

Flüchtlinge zum dritten Mal dabei

Bereits zum dritten Mal packten auch Flüchtlinge mit an, die einst in der Notunterkunft im Gewerbepark Hardtwald lebten und inzwischen in Hockenheim untergebracht sind. In der Frühstückspause gab es für alle Gelegenheit, sich auszutauschen. Einige der Teilnehmer hatten sich seit der Dünenpflege vor einem Jahr nicht mehr gesehen. Sprachbarrieren gab es nur noch wenige, so dass gute Gespräche möglich waren.