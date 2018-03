Einsprüche sollen noch möglich sein

Anzeige

Oftersheim.Um die Kenntnisnahme des Gemeinderats ging es beim Thema der Errichtung einer 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung zwischen den Verknüpfungspunkten Osterath und Philippsburg in Gleichstromtechnik, die die Amprion und die TransnetBW zur Netzverstärkung planen. Es handelt sich dabei um ein Vorhaben des bundesweiten Netzausbaus, für das die Bundesnetzagentur die Fachplanungsverfahren durchführt. Die Verwaltung erläuterte die Beteiligung der Gemeinde nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz.

Grundzüge der Planung wurden in einer Gemeinderatssitzung 2014 erläutert, im Technischen Ausschuss informierte die Verwaltung dann ausführlich über die geplante Trassenführung auf Oftersheimer Gemarkung sowie die geplante Höhe der Überlandleitungsmasten. Anschließend fand eine Informationsveranstaltung für die Bürger statt. Im April 2015 wurde den Trägern öffentlicher Belange und den Bürgern der Planungsstand in Bezug auf den Leitungskorridor, mögliche Alternativen, die Raumverträglichkeit und die Umweltauswirkungen erläutert.

Ursprünglicher Verlauf

Die nun vorliegende Planung – als Ergebnis der Behördenbeteiligung – orientiert sich an dem ursprünglich vorgeschlagenen Verlauf innerhalb des bereits bestehenden Leitungskorridors: ausgehend von Aussiedlerhöfen Am Alsheimer Weg auf Plankstadter Gemarkung führt er südlich in Richtung Aussiedlerhöfe Altneurott und weiter in östlicher Richtung zum Umspannwerk auf Heidelberger Gemarkung.