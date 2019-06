Einträchtig Steine voll Bier geschwungen

Oftersheim.„Als am Pfingstmontag um 6 Uhr in der Frühe die Kapelle des Musikvereins zum Wecken durch die Ortsstraßen zog, da merkte man schon: das Wetter wird gut, und damit war auch die Sorge von den Musikern genommen. In hellen Scharen kamen die Besucher in den Kohlwald, wo sich rasch ein buntes Treiben entwickelte.“

So berichtete die Schwetzinger Zeitung im Juni 1949 über das erste Waldfest des

...